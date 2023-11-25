محليات

القيادة تهنئ رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

تمنت له الصحة والسعادة وللشعب الصديق اطراد التقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس زيلكو كومشيتش رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

خادم الحرمين الشريفين
ولي العهد
رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org