متطلب رئيس.. "المشتريات الحكومية" تؤكد أهمية إصدار شهادة المحتوى المحلي للقطاع الخاص

أكدت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أهمية قيام منشآت القطاع الخاص بإصدار شهادة المحتوى المحلي؛ لكونها أحد المتطلبات الرئيسية للعديد من الآليات الخاصة بالمحتوى المحلي، حيث تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم عروض منشآت القطاع الخاص في مختلف المنافسات والمناقصات عالية القيمة، والتي يتم طرحها من قبل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والتي تنطبق عليها آليات المحتوى المحلي، بالإضافة إلى كونها متطلبًا أساسيًا للتقديم على جائزة المحتوى المحلي السنوية.