"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن

وتستهدف الاتفاقية فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية.