"إغاثي الملك سلمان" يوقّع مشروعاً لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً في اليمن

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم مشروعاً مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن لكفالة الأيتام وتمكين أسرهم اقتصادياً بمحافظات عدن ولحج ومأرب وحضرموت والمهرة والجوف وتعز والحديدة، يستفيد منه 1.300 يتيم، بقيمة تقارب 5 ملايين ريال سعودي.
وقد وقّع المشروع مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، بمقر المركز في الرياض.
وتستهدف الاتفاقية فئة الأيتام في اليمن من خلال تمكين 440 أسرة معيلة لهم اقتصادياً عبر إيجاد فرص عمل مستدامة لتوفير الدخل وتقديم الكفالات المعيشية والتعليمية والصحية، بما يمكنها من زيادة قدرتها على التعامل مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن فقدان العائل، وتمكين الأيتام أيضاً من الالتحاق بالعملية التعليمية.
ويأتي هذا المشروع ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة لرعاية فئة الأيتام وتحسين ظروفهم المعيشية في المجتمعات المتضررة حول العالم.