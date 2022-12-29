مركز أبحاث: 57% من الشركات بالمملكة تخطط لزيادة عدد الموظفين والرواتب في 2023

كشفت مراكز بحثية أن 57% من الشركات في المملكة تخطط لزيادة عدد موظفيها في 2023.
ووفق قناة "الإخبارية"، شهد عام 2022 العديد من الإنجازات المهمة على صعيد تقليل نسب البطالة وتنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق العمل عبر توطين عدد من الوظائف والمهن.
وأسهمت هذه العوامل في رفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من مليونَيْ موظف، وخفض معدل البطالة إلى 9.7% وهو المعدل الأقل منذ 20 عامًا، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لتصل إلى 35% من إجمالي القوى العاملة، وهي نسبة تفوق مستهدفات التحول الوطني والتي كانت تهدف إلى الوصول إلى 31% بحلول 2025.
وسيواصل سوق التوظيف في السعودية خلال 2023، بحسب أبحاث أجراها مركز كوبر فيتش المتخصص في التوظيف، التوسع مع تخطيط 57% من الشركات زيادة عدد موظفيها، حسب مسح أجراه المركز، كما تعتزم 43% من الشركات في السعودية تعديل رواتب الموظفين وزيادتها بنسبة تزيد قليلًا على 3%.
وتستهدف المملكة في 2030 خفض نسبة البطالة بين السعوديين من 11.6% إلى 7%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%.