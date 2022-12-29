مركز أبحاث: 57% من الشركات بالمملكة تخطط لزيادة عدد الموظفين والرواتب في 2023

وأسهمت هذه العوامل في رفع عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص إلى أكثر من مليونَيْ موظف، وخفض معدل البطالة إلى 9.7% وهو المعدل الأقل منذ 20 عامًا، كما زادت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لتصل إلى 35% من إجمالي القوى العاملة، وهي نسبة تفوق مستهدفات التحول الوطني والتي كانت تهدف إلى الوصول إلى 31% بحلول 2025.