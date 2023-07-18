مدير إدارة الشراكات بـ"إغاثي الملك سلمان" تكشف عن حجم المساعدات الإنسانية للسودان واليمن

وأوضحت أن مجموع المساعدات الإنسانية والتنموية المقدمة من المملكة لليمن تجاوزت (21) مليار دولار أمريكي، شملت مختلف مجالات الدعم الإغاثي، مشيرة إلى ما تم إنجازه في المشروع الإنساني السعودي"مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، حيث بلغ عدد ما تم نزعه منذ انطلاق عمل المشروع في يونيو 2018م وحتى الآن 407 آلاف و152 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، معرجة على الدعم المقدم من المركز لبرنامج الأطراف الصناعية، الذي يقدم خدماته للمصابين من عمليات البتر التي تسببت بها الألغام العشوائية في مختلف المناطق اليمنية، واستفاد منه ما يقارب 25 ألفا و340 فرداً.