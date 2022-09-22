احتفالات هذا العام متعددة وشاملة.. كاتب سعودي: نفرح بوطن منحنا كل عزة وكل فخر

نفرح بوطننا

ويرصد "خال" آيات الفخر وأسباب الفرح، ويقول: "في هذا الفرح الغامر نحمد الله أننا مواطنون في هذه البلد العظيم، بلد سارت وتسير ثابتة نحو المجد.. بلد استطاعت الإبحار في أمواج عاتية لم يشعر مواطنوها بأي خلل في السير مع تهافت العديد من الدول في مستنقع ثورات الربيع العربي، أو في الأزمات الاقتصادية العالمية.. نحمد الله أنه ليس هناك مواطن لاجئ أو مشرد.. نحمد الله أن كل بلادنا في نهضة، ونحمد الله أن كل مدينة لا تعاني من انقطاع تيار كهرباء أو ماء.. ونحمد الله أن كل المواد الغذائية متوفرة وفائضة.. نحمد الله على نعمة الأمان التي حُرم منها الكثير من الدول.. ولهذا نفرح بوطن يتسامق نحو المجد مع المواصلة والمثابرة لأن يكون وطنًا نموذجيًّا في كل شيء".