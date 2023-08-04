لأكثر من 45 صنفاً.. اعتدال أسعار التمور بكرنفال بريدة للتمور

شهد كرنفال بريدة للتمور، صباح اليوم، اعتدالاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور، والذي يشهد توافد عديدٍ من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.