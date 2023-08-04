لأكثر من 45 صنفاً.. اعتدال أسعار التمور بكرنفال بريدة للتمور

شهد كرنفال بريدة للتمور، صباح اليوم، اعتدالاً ملموساً في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفاً من التمور، والذي يشهد توافد عديدٍ من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.
وتصدّرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالاً للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجّل باقي أنواع التمور تفاوتاً في الأسعار حسب جودتها وكميتها.
يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.