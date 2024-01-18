"آل شلهوب" يقدمون الشكر والامتنان لكل من واساهم في وفاة "يوسف بن شلهوب"

تتقدم أسرة "آل شلهوب" بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان، للأمراء والوزراء والمشايخ والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبـار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجـال الأعمال، ودور الصحافة والنشر، ولكل من قدّم واجب العزاء حضوريًّا أو هاتفيًّا أو برقيًّا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل المملكة وخارجها، ولكل من واساهم وشاركهم واجب العزاء في الفقيد يوسف بن شلهوب عبدالله الشلهوب.