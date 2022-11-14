وزارة المالية تطلق خدمة الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

بدوره، قال وكيل وزارة المالية للإيرادات الأستاذ طارق بن عبدالله الشهيب: إن هذه الخدمة التي تطلقها الوزارة من خلال المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، تأتي ضمن منظومة منتجات المركز الرامية لدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تقديم أفضل الخدمات والحلول للمستفيدين وفق أفضل المعايير والمميزات التي تساهم في توفير الوقت والجهد باختصار خطوات الدفع السابقة في خطوة واحدة وفي مكان واحد عبر الصفحة الخاصة بالموقع الإلكتروني للجهات الحكومية، كما يمكن من خلالها الدفع من داخل أو خارج المملكة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الجهات الحكومية من بينها وزارة الداخلية -ممثلة في منصة "أبشر"- ووزارة التجارة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وغيرها من الجهات الحكومية.