باحثون سعوديون يبتكرون نظامًا تقنيًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على فصائل الإبل

قام باحثون في جامعة الملك سعود بنشر بحث علمي في إحدى المجلات العالمية الرائدة، والذي يركز على استخدام الذكاء الاصطناعي في التعرف المباشر على فصائل الإبل وخصائصها من صورها.
ويهدف البحث إلى تطوير نظام ذكي يمكنه تصنيف الإبل حسب فصائلها وتحديد مستوى جودتها وقيمتها السوقية بدقة عالية.
ويستخدم البحث تقنيات التعلم العميق لتدريب نموذج يستطيع التمييز بين فصائل الإبل السعودية، باستخدام مجموعة كبيرة من صور الإبل التي تم جمعها محليًا.
كما يستخدم البحث تقنية التحليل الهندسي لقياس أبعاد وزوايا جسم الإبل والتعرف على مؤشرات الجودة المتعارف عليها في المزادات والمسابقات.
وأفاد الدكتور سلطان الفرهود لـ"سبق" بأن النظام المطور يمتلك قدرة عالية على التعرف على فصائل الإبل وخصائصها بشكلٍ أسرع وأدق من الطرق التقليدية بناءً على التجارب البحثية والميدانية التي تم عملها.
وبين الدكتور "الفرهود" أن هذا النظام يعتبر من أولى المحاولات لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال دراسة وتقييم الإبل، والتي تشكل جزءًا مهمًا من التراث والثقافة والاقتصاد في المملكة.
من جهته أوضح الدكتور مجدل بن سفران أن الفريق يعمل حاليًا على إضافة خاصية التنبؤ بمعدلات الجَمال في الإبل المشاركة في المهرجانات المحلية مثل مزاين الإبل في المملكة والذي يرعاه نادي الإبل السعودي، مؤكدًا أن هذا النظام قد يكون مفيداً ومثيراً للاهتمام للمشاركين والحكام والجمهور في مزاين الإبل، والتي تعتبر من أهم التراث الثقافي والاقتصادي في المملكة.
بالإمكان قراءة المزيد عن هذا البحث والنظام التقني عبر الرابط التالي: