باحثون سعوديون يبتكرون نظامًا تقنيًا عن استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على فصائل الإبل

من جهته أوضح الدكتور مجدل بن سفران أن الفريق يعمل حاليًا على إضافة خاصية التنبؤ بمعدلات الجَمال في الإبل المشاركة في المهرجانات المحلية مثل مزاين الإبل في المملكة والذي يرعاه نادي الإبل السعودي، مؤكدًا أن هذا النظام قد يكون مفيداً ومثيراً للاهتمام للمشاركين والحكام والجمهور في مزاين الإبل، والتي تعتبر من أهم التراث الثقافي والاقتصادي في المملكة.