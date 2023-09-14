الحل سياسي.. المملكة تستثمر الفرص لتعزيز السلام في اليمن الشقيق

وليس خافياً على أحد أن اليمن يحتل مكانة كبيرة من اهتمامات المملكة وقيادتها، وجاءت هذه المكانة من العلاقات الطيبة والوثيقة بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وصلة القرابة والنسب بينهما، فضلًا عن المصير المشترك، والتقارب في العادات والتقاليد، وهو ما يجعل المملكة تهب لمساعدة اليمن في أزماته ومحنه، من أجل هدف واحد، وهو الانتقال باليمن الشقيق نحو المستقبل المزدهر، بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.