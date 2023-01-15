أمير الشرقية مباركًا انطلاقة "وقاء" بالمنطقة: لدينا ثروات طبيعية يجب حفظها

جاء ذلك خلال استقبال الأمير بديوان الإمارة، اليوم الأحد، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري وعدد من قيادات الفرع؛ مشيدًا بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به الوزارة للقيام بمهامها واختصاصاتها في المنطقة، ودعم المستفيدين من خدماتها من المزارعين والصيادين؛ مشيرًا إلى البرامج التي يقدّمها فرع الوزارة في المنطقة من أجل الحفاظ على البيئة؛ مؤكدًا أهمية تكثيف المبادرات التوعوية لتنمية الغطاء النباتي.