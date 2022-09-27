"الأمن البيئي" يضبط مخالفين قاموا بالرعي في أماكن ممنوعة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (13) مخالفًا لنظام البيئة، (6) مواطنين، و(7) مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (244) متنًا من الإبل، و(310) رؤوس من الغنم، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.