"صبحا" الأسرع.. هجن "سيح السلم" تضع بصمتها في ختام "الثنايا"

وضعت هجن "سيح السلم" من الإمارات بصمتها في ختام منافسات الثنايا مساء اليوم، بميدان الطائف، والذي خصصت لها 8 أشواط على مسافة 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022م، إذ تمكنت من الفوز في ثلاثة أشواط هي الشوط الخامس والسادس والثامن، عن طريق المطايا مدهمه وشاهين ومشقي.
فيما انتزعت "صبحا" لهجن الطايلات، المركز الأول في الشوط المسائي الثالث فئة ثنايا بكار، والفوز بأفضل بتوقيت 8:05.627 على الأشواط الثمانية.
وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في بقية الأشواط كالتالي: "تصريح" لعامر راشد المري، "جيلبوت" لمحمد حمد المري، "مجمل" لهجن الشحانية، "شهامه" لناصر عبدالله المسند.