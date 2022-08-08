"صبحا" الأسرع.. هجن "سيح السلم" تضع بصمتها في ختام "الثنايا"

وضعت هجن "سيح السلم" من الإمارات بصمتها في ختام منافسات الثنايا مساء اليوم، بميدان الطائف، والذي خصصت لها 8 أشواط على مسافة 5 كم، ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد للهجن 2022م، إذ تمكنت من الفوز في ثلاثة أشواط هي الشوط الخامس والسادس والثامن، عن طريق المطايا مدهمه وشاهين ومشقي.