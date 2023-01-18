شاهد.. "المبدل" يجسّد "مطوع الكتاتيب" في مدرسة بالرياض ويبشّر الطلاب بعودة المسرح
أعاد الفنان عبدالعزيز المبدل، طلاب مدرسة بالرياض، إلى التعليم في عصر مدارس الكتاتيب، والتي كانت من الأماكن المهمة لتعليم الأطفال في المملكة مبادئ التعليم الأساسية. وعايش الطلابُ طرقَ وأساليب التعليم قديمًا من خلال الترديد وراءه (ما كان يُعرف قديمًا بـ"مطوع" الكتاتيب).
جاء ذلك خلال مشاركة "المبدل" صباح أمس في برنامج "جيم ولياقة" على إذاعة ufm، من تقديم الإعلامي محمد المقبل؛ في تغطية خارجية من مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض، وتَحَدّث خلاله عن دور مدرسة الكتاتيب التي كانت تُعنَى بالتعليم قبل 90 عامًا؛ حيث كان الطلاب يستخدمون اللوح على الأرض قرب المسجد بتعاون وتكاتف أهل القرية ليتعلم أبناؤهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ لافتًا إلى أن "مطوع الكتاتيب" كان يقوم بأعمال جليلة في القرية كحل المشاكل الاجتماعية.
وبشّر الفنان "المبدل" الطلابَ بعودة المسرح ضمن حديثه عن أهمية مبادرة المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة الثقافة بالشراكة مع وزارة التعليم بالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية، والتي تستهدف تدريب 25 ألف معلم ومعلمة في 19 ألف مدرسة بالمملكة؛ على أن ينتج عنها مسابقة سيُكَرّم فيها أفضل ألف مسرحية.
ومنح برنامج "جيم ولياقة" طلاب المدرسة المشاركة، الفرصة لإبراز مواهبهم الإبداعية في إلقاء القصائد الوطنية والكلمات الهادفة، وتم تكريمهم بالهدايا من رعاة البرنامج، وفي نهاية الحلقة كرّم مدير مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض محمد بن علي آل معاطي الممثل عبدالعزيز المبدل والإعلامي محمد المقبل ورعاة برنامج "جيم ولياقة".