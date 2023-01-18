شاهد.. "المبدل" يجسّد "مطوع الكتاتيب" في مدرسة بالرياض ويبشّر الطلاب بعودة المسرح

جاء ذلك خلال مشاركة "المبدل" صباح أمس في برنامج "جيم ولياقة" على إذاعة ufm، من تقديم الإعلامي محمد المقبل؛ في تغطية خارجية من مدرسة ثانوية مجمع الأمير سلطان التعليمي بالرياض، وتَحَدّث خلاله عن دور مدرسة الكتاتيب التي كانت تُعنَى بالتعليم قبل 90 عامًا؛ حيث كان الطلاب يستخدمون اللوح على الأرض قرب المسجد بتعاون وتكاتف أهل القرية ليتعلم أبناؤهم القراءة والكتابة والقرآن الكريم والأحاديث النبوية؛ لافتًا إلى أن "مطوع الكتاتيب" كان يقوم بأعمال جليلة في القرية كحل المشاكل الاجتماعية.