مجموعة "أباريل" توسع وسائل الدفع لديها عن طريق تحالفها مع منصة "تمارا"

* تمثل هذه الشراكة بين الطرفين خطوة استباقية لمنح المتسوقين من العلامات التجارية رفاهية الدفع الميسر
* سيستفيد المتسوقون في المملكة العربية السعودية من مزايا الدفع الميسرة والمرنة عند التسوق من علامات مجموعة أباريل.
أعلنت مجموعة أباريل، أكبر مشغل في مجالات الأزياء وأسلوب الحياة المعاصر، عن شراكتها مع تطبيق تمارا، المنصة التقنية المالية " اشتر وادفع لاحقاً " الرائدة في مجال التسوق والدفع بالأقساط الميسرة في المملكة العربية السعودية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. تعمل على تطوير حلول الدفع لتحسين تجربة العملاء في التسوق والدفع والتقسيط لتنعكس بالرفاه على حياتهم. أقام الطرفان في الـ 12 من يونيو حفلاً ضخماً أُعلن خلاله عن توقيع العقد وعن النقلة النوعية التي سيحدثها هذا التحالف في تجربة المتسوقين من علامات مجموعة أباريل.
وتمثل هذه الشراكة بين الطرفين خطوة استباقية لمنح المتسوقين من العلامات التجارية رفاهية الدفع الميسر وتركز مجموعة أباريل من خلال هذا التحالف على توسيع بصمتها في مجال التسوق والبيع في المملكة العربية السعودية وإيجاد الحلول المتعددة والمبتكرة لجعل التسوق أسهل وممتعاً أكثر وطرح كل جديد يزيد من سعة المتسوقين المالية ورفاهية التسوق.
تمتلك مجموعة أباريل الكثير من الخيارات لتيسير التسوق لدى العملاء وإضافة تمارا كأحد هذه الخيارات، والتي من خلالها يمكن للمتسوقين تقسيط مشترياتهم على ثلاثة أقساط متتالية وبسيطة. ستجعل خطة الدفع المبسطة هذه والمقسمة على ثلاثة أشهر عملية التسوق في المتاجر أسهل ومتطورة أكثر وستشمل لاحقاً كافة متاجر مجموعة أباريل في المملكة العربية السعودية.
وقال السيد نيراج تيكشينداني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أباريل " نفتخر بشراكتنا مع شراكة تمارا الرائدة في مجال الدفعات الميسرة، وتمثل لنا هذه الشراكة نقلة مهمة في سعينا لتطوير تجربة التسوق لدى عملائنا في المملكة العربية السعودية. ونعتبر هذا الفصل الجديد في مسيرتنا الناجحة في خدمة عملائنا والمتمثل في تحالفنا مع تمارا، إنجازاً متماشياً مع خطتنا لتحقيق الرفاهية وتوفير المرونة وتحقيق رضا المتعاملين "
وعملية الدفع أصبحت بمنتهى السهولة واليسر، فلم تعد هنالك أي حاجة للدفع النقدي، ويمكن الدفع مباشرة وبشكل سلس عن طريق تطبيق تمارا المتوفر على الأندرويد أو iOS أو عند طريق الموقع الإلكتروني.
وأضاف: "هذه الشراكة ماهي إلا بصمة جديدة في تاريخ مجموعة أباريل الحافل بالمساعي لتوظيف الحلول التقنية لتيسير تجربة التسوق. ومع تطور مجال البيع بالتجزئة تبعاً لمتطلبات المتسوقين، نجد مجموعة أباريل في الطليعة دوماً في كل مايتعلق بالابتكار والتطوير، لتطوير تجربة التسوق في المملكة العربية السعودية.
تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2,025 متجراً وأكثر من 80 علامة تجارية وبتعيين 20,000 موظف من مختلف الثقافات.
حققت المجموعة حضوراً قوياً وراسخاً في دول مجلس التعاون الخليجي كما أنها نجحت في توسيع مجالات تسويقها في الهند وجنوب أفريقيا وسنغافورة واندونيسيا وتايلند وماليزيا والباكستان ومصر. وإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة للدخول إلى العديد من الأسواق الناشئة مثل هنغاريا والفليبين.
تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين وست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز اتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمن.