38 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 38 مئوية جدة، وشرورة 35 مئوية، جازان والقنفذة 34 درجة، المدينة المنورة 33 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ9 مئوية، تليها الباحة 10 درجات، وكل من حائل والطائف 10 مئوية.
وسجلت أبها والباحة وجازان والوجه أعلى نسبة رطوبة بالمملكة بين 90% و85%.