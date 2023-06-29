كيف يسرت قيادة المملكة فرصة الحج لكل مسلم عبر "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"؟

حج بيت الله الحرام، ركن من أركان الإسلام الخمسة، ولا يوجد مسلم في أرجاء العالم إلا وتهفو نفسه إلى أداء فريضة الحج، وتجاوبًا مع هذا التطلع تحرص المملكة على إتاحة الفرصة أمام كل مسلم في العالم لأداء فريضة الحج، وقد ترجمت المملكة حرصها من خلال إطار مؤسسي تمثل في "برنامج خدمة ضيوف الرحمن"، الذي يندرج ضمن برامج "رؤية 2030"، والذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في عام 2019.