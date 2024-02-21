العثيم: الاحتفال بيوم التأسيس تأكيد على حرص القيادة لإبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي، بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى التي توافق الثاني والعشرين من فبراير من كل عام.
وقال "العثيم": إن الاحتفال بيوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود -طيب الله ثراه- في عام 1139هـ/ 1727م، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار والأمن والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها واستقرارها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.
وأكد "العثيم" أن يوم التأسيس سيبقى -بإذن الله- يومًا خالدًا في ذاكرة كل سعودي، وعنوانًا للارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، واعتزازًا وفخرًا بجذور هذه الدولة المباركة، واستذكارًا لتاريخها العريق، وتأكيدًا لما وصلت إليه من مكانة وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم؛ داعيًا الله تعالى أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها وسلامها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.