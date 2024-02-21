العثيم: الاحتفال بيوم التأسيس تأكيد على حرص القيادة لإبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة

وقال "العثيم": إن الاحتفال بيوم التأسيس يؤكد حرص ولاة الأمر -أيدهم الله- على إبراز العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، والاعتزاز بالجذور الراسخة، وارتباط أبنائها بقادتها الذين صنعوا مجدها وعزها وتاريخها الحافل بالتحديات والبطولات منذ إعلان الدولة السعودية الأولى بقيادة الإمام محمد بن سعود -طيب الله ثراه- في عام 1139هـ/ 1727م، وصولًا إلى الدولة السعودية الثالثة التي وحدها وأسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي أرسى دعائم الوحدة والاستقرار والأمن والبناء، واستشراف المستقبل بكل ثقة، وسار أبناؤه الملوك البررة من بعده على نهجه المبارك في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها واستقرارها، حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله.