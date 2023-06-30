أمير الشرقية: نجاح موسم الحج يؤكد حجم الجهود المبذولة من قيادة المملكة لخدمة الحجاج

وأضاف "لقد شاهد الجميع الجهد المنظم الذي بُذل هذا العام والمشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها لتخفف مشقة الحج على ضيوف الرحمن في ظل عودة أعداد الحجيج إلى مستوياتها المعتادة، إلا أن التنظيم المميز والخدمات التي أضيفت يسرت للحجاج أداء الركن الأعظم، فنسأل الله أن يوفق قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الحجيج ويعودوا لأهلهم وأوطانهم سالمين غانمين".