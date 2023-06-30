أمير الشرقية: نجاح موسم الحج يؤكد حجم الجهود المبذولة من قيادة المملكة لخدمة الحجاج
رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشرقية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ .
وقال سموه "إن ما تحقق من نجاحات خلال حج هذا العام ولله الحمد يأتي نتيجة للدعم اللامحدود والكبير من لدن خادم الحرمين الشريفين ومتابعته للجهود التي تمت من أجل توفير سائر الخدمات لضيوف الرحمن بجودة وإتقان".
وأضاف "لقد شاهد الجميع الجهد المنظم الذي بُذل هذا العام والمشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها لتخفف مشقة الحج على ضيوف الرحمن في ظل عودة أعداد الحجيج إلى مستوياتها المعتادة، إلا أن التنظيم المميز والخدمات التي أضيفت يسرت للحجاج أداء الركن الأعظم، فنسأل الله أن يوفق قائد هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل ما فيه خير البلاد والعباد وأن يحفظ الحجيج ويعودوا لأهلهم وأوطانهم سالمين غانمين".
وأوضح أن استثمار التقنيات الحديثة وتوظيف الذكاء الاصطناعي لأول مرة في حج هذا العام واستخدامها في خدمة الحجاج كان له دور في راحة ضيوف الرحمن، حيث أُقيمت حزمة مشروعات تقنية ومبادرات تستخدم لأول مرة، كما فعّلت عدة وزارات وجهات حكومية وأهلية الكثير من التطبيقات والبرامج للارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وصولاً إلى موسم حج ميسر وآمن وصحي وهذا من فضل الله أولاً ثم دعم القيادة الرشيدة حفظها الله.