"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجازان والباحة وعسير ونجران.
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على السليل وساجر وعفيف وليلى حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، وعوالق ترابية على المزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الكامل وخليص والجموم والعاصمة المقدسة والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الاثنين، فيما تشهد بني يزيد وثول وعشيرة رياحًا نشطة حتى الساعة الـ 14.00 من مساء الاثنين، وتشهد الطائف أمطارًا غزيرة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيول على الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة على الحدرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة تستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة تشمل أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة، وتشمل بدر وينبع والمدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 2200 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا غزيرة وسيول وأتربة مثارة، وتشمل بدر الجنوب وثار وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.