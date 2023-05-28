"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة الرياض تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والأفلاج ووادي الدواسر والسليل، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة على السليل وساجر وعفيف وليلى حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، وعوالق ترابية على المزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح حتى الساعة التاسعة صباحًا.