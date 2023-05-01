الكاتب "العمري": المملكة حققت "منجزات نوعية".. وهذه أبرزها

واختتم قائلاً: "ولا ننسى بروز السياحة كأحد الممكنات الأساسية في النمو الاقتصادي حيث أشارت أرقام 2022 إلى وصول الزيارات الخارجية إلى 29.5 مليون زيارة، وهو رقم تاريخي تم الوصول إليه بسبب الإصلاحات العديدة التي سهلت الحصول على التأشيرات السياحية، وأيضاً وجود أنشطة ترفيهية على مستوى إقليمي مثل موسم الرياض وغيرها من الأنشطة الفاعلة التي قلبت موازين الترفيه بالمنطقة، من خلال برامج نوعية وحصرية للمدن السعودية، التجربة السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين ورؤية سمو ولي العهد تجربة مضيئة ونوعية وفريدة من نوعها آتت أكلها وظهرت ثمارها في بضع سنوات، بالعمل الجاد، وصدق شوقي حينما قال:

"وَما نَيلُ المَطالِبِ بِالتَمَنّي

وَلَكِن تُؤخَذُ الدُنيا غِلابا".