"جامعة طيبة" تصدر كتابًا متخصصًا حول الحيوانات السامة في منطقة المدينة المنورة

وأوضح الدكتور "العوفي" أن الكتاب الذي صدر عن إدارة النشر العلمي بالجامعة يتميز بسهولة مادته العلمية، ومعلوماته الثرية حول الحيوانات السامة في المنطقة حيث شمل رصدًا ميدانيًّا للسوامّ في منطقة المدينة المنورة سواء ما كان منها بريًّا أو بحريًّا؛ مما أضاف قيمة كبيرة للكتاب ليكون المرجع الأهم الأول في هذا المجال للمنطقة.