تشويقات قرآنية ترتقي بهمّة المُنْفِقِين.. قصص تحمل عطاء الروح وسخاء العمل

واستعرض الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية، بعضًا من فوائد هذا المثل، بقوله: بدايةً البذل والإنفاق تعامل مع الله، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ [أَيْ: مُهْرَهُ]، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.