تشويقات قرآنية ترتقي بهمّة المُنْفِقِين.. قصص تحمل عطاء الروح وسخاء العمل

تعدّدت الأمثال القرآنية التي تدعو لبذل النفقات والصدقات، وكذلك الزكاة، التي احتلت ركنًا من أركان الإسلام، وجاءت على صور التشويقات لشحذ همّة الباذلين، بل تنوّعت أساليب القرآن الكريم والسنة النبوية في الحث على الصدقة والبذل، وذُكِرت أوصافهم وسماتهم التي يتحلّون بها.
"سبق" وعبر برنامجها الرمضاني "هدايات قرآنية"، تستضيف طوال الشهر الكريم، الباحث الشرعي في الدراسات القرآنية "محمد الذكري"، وتستنبط منه بعضاً من أسرار ومعجزات القرآن الكريم، وتُقدّمها للقارئ عبر سلسلة ومضات يومية لمختارات من بلاغات الإعجاز الإلهي في الأمثال القرآنية.
بدايةً قال الباحث الشرعي: دين الإسلام دين تكاتف وترابط، ونماء في العلاقات، وقيام بالحقوق، وجعل الله من أركانه الخمسة ركنًا خاصًا بالنفقة الواجبة وهو الزكاة، وحث على النفقة المستحبة بلا حدود، بل تنوعت أساليب القرآن والسنة في الحث على الصدقة والبذل، من مدح الفاعلين ووعدهم بجنّات وعيون {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُون}، الذين من أوصافهم {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}، وأخرى في بشارتهم بما أعدَّ الله لهم فرحاً وسروراً تقر به أعينهم يوم لقائه {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، وغيرها من التشويقات لشحذ همّة الباذلين.
وأضاف: لعظيم هذا البذل رغّب الله أهله بضرب هذا المثل في الآية الكريمة: {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 261].
وتابع يقول: فمدح إخلاصهم "ينفقون أموالهم في سبيل الله"، فهم كلهم لله لا لحظّ أنفسهم، وشبّه نماء صدقاتهم وبذلهم بنماء السنبلة وكُثرت ما فيه من الحبوب، ثم أعقب بنقل التفكير من التأمل بهذا المثال إلى كرم الرزاق الوهاب -سبحان الله- بلا حد وعد فقال: "والله يضاعف لمن يشاء"، وختم الآية في تشجيع الباذلين بأنّ تعاملهم مع الرب الواسع العليم فخيُره لا منتهى له وهو عليم بما يصلح العبد وما ينفعه، وله كمال العلم بمقاصد المتصدقين.
وعن أوصافهم، قال الباحث "الذكري": لأهمية سلامة هذا البذل من نقصه أو عدم قبوله أُردفت هذه الآية بأوصاف المخلصين فيه، فقال تعالى: {الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
واستعرض الباحث الشرعي في الدراسات الإسلامية، بعضًا من فوائد هذا المثل، بقوله: بدايةً البذل والإنفاق تعامل مع الله، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ [أَيْ: مُهْرَهُ]، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وأضاف "الذكري" في الفوائد: دين الإسلام دين مراعاة المشاعر وأحوال الآخرين، فحرّم المنَّ بالعطاء وجعله من الصفات الذميمة. وقال ثالثًا: إن الصدقة والنفقة تجارة مع الله لا خسارة فيها، بل الربح المضاعف، قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ}.
وختم الباحث الشرعي حلقته الخامسة عبر "سبق"، بقوله: من جماليات هذا الدين العظيم أنه لم يشترط الكثرة في الإنفاق بل بما يستطيع المسلم، وفي الحديث: "اتَّقوا النَّار ولو بشِقِّ تمرة".