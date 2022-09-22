"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تَحُد من مدى الرؤية على الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والرياض

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، حائل، القصيم) والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة؛ في حين لا تزال الفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، وأبها، والباحة).