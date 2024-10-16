هذا هو منطق الكبار.. السعودية تستخدم مفاتيح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لخدم فلسطين

وتشترك المملكة، ومعها دول الخليج العربي، مع الاتحاد الأوروبي في الكثير من الآراء المتطابقة؛ الأمر الذي أوجد بينهما الكثير من التفاهم والانسجام، والمواقف المشتركة التي تعكس المبادئ والقيم التي تجمعهما؛ حيث تتّفق دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، على أهمية دعم الجهود الرامية لتحقيق وتعزيز الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، في العالم أجمع، ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، مدركين جميعًا أن حالة عدم الاستقرار التي يعيشها العالم اليوم، سواء بسبب الحروب الدائرة في الشرق الأوسط، وحالة الاستقطاب بين القطبين الغربي، ممثلًا في الولايات المتحدة الأمريكية، والقطب الشرقي ممثلًا في الصين وروسيا، تؤثر سلبًا على استقرار العالم.