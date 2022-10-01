"الثقافة أسلوب حياة".. أينما كنت خارج البيت "هيئة الأدب" تتيح لك قراءة الأعمال الإبداعية

وأوضح مدير جناح هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض الرياض للكتاب، عبدالرحمن الخليفة، لـ"سبق"، أن الهيئة أطلقت مبادرة الأدب في كل مكان منذ عام، وهي تشمل ثلاث مبادرات فرعية: المبادرة الأولى "سحابة أدب"؛ وهي توفر محتوى أدبيًّا مسموعًا من كل الأشكال الأدبية، في الأماكن العامة، التي يقضي فيها الفرد أكثر من 15 دقيقة، مضيفًا أن مبادرة "سحابة أدب" تُشرك المبدعين من كل الفئات العمرية وتهدف إلى دعمهم، وتتيح المبادرة استقبال أعمالهم عبر منصة مبادرة الأدب الإلكترونية، وقد سجلت المبادرة أكثر من 96 ألف مستخدم، وما يزيد على 107 آلاف مشاهدة.