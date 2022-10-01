"الثقافة أسلوب حياة".. أينما كنت خارج البيت "هيئة الأدب" تتيح لك قراءة الأعمال الإبداعية

ابتكرت هيئة الأدب والنشر والترجمة مبادرة خلاقة تحمل عنوان "الأدب في كل مكان"، تتيح الإبداعات الأدبية إلى أفراد المجتمع بكل شرائحه في كل الأماكن التي يرتادها، مثل الأماكن العامة، وأماكن الانتظار، والمقاهي، ومسارات المشي، والنوادي الرياضية، وأماكن الاستراحة، وأماكن التسوق، بهدف جعل "الثقافة أسلوب حياة"، وتشجيع أفراد المجتمع على القراءة والاطلاع.
وأوضح مدير جناح هيئة الأدب والنشر والترجمة في معرض الرياض للكتاب، عبدالرحمن الخليفة، لـ"سبق"، أن الهيئة أطلقت مبادرة الأدب في كل مكان منذ عام، وهي تشمل ثلاث مبادرات فرعية: المبادرة الأولى "سحابة أدب"؛ وهي توفر محتوى أدبيًّا مسموعًا من كل الأشكال الأدبية، في الأماكن العامة، التي يقضي فيها الفرد أكثر من 15 دقيقة، مضيفًا أن مبادرة "سحابة أدب" تُشرك المبدعين من كل الفئات العمرية وتهدف إلى دعمهم، وتتيح المبادرة استقبال أعمالهم عبر منصة مبادرة الأدب الإلكترونية، وقد سجلت المبادرة أكثر من 96 ألف مستخدم، وما يزيد على 107 آلاف مشاهدة.
وبيّن "الخليفة" أن المبادرة الثانية مبادرة "ق.ق" تتيح إبداعات القصة القصيرة إلى أفراد المجتمع من خلال أجهزة توفرها في الأماكن العامة، والمطارات، ومسارات المشي، والدوائر الحكومية، والشركات الأهلية، مشيرًا إلى أن المبادرة تتيح لكتاب القصة القصيرة أو دور النشر المشاركة في المبادرة، التي سجلت 45 ألف مستخدم وأكثر من 52 ألف مشاهدة.
وذكر أن المبادرة الثالثة، مبادرة الشريك الأدبي، وهي عبارة عن مسابقة مطروحة لمشاركة المقاهي حول تنظيم الفعاليات الأدبية، وأفضل المقاهي في تنظيم الفعاليات الأدبية تحصل على جوائز أدبية قيمتها 900 ألف ريال، مضيفًا أن 45 مقهى من مختلف أنحاء المملكة تشارك في المسابقة، ومعيار الفوز عدد الفعاليات الثقافية والأدبية التي ينظمها المقهى، وجودة موضوعاتها.