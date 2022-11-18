نائب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تايلند: المملكة شريك إستراتيجي لتايلند ولدول مجموعة "أبيك"

وأفاد بأن مملكة تايلند وجهت الدعوة للمملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ كضيف شرف، معرباً عن سعادته لاستمرار المحادثات الثنائية حول تعزيز وتقوية العلاقات وفتح آفاقٍ جديدة في عددٍ من المجالات من بينها الاستثمار والاقتصاد والتجارة وذلك من خلال عددٍ من اللقاءات التي ستجمع المستثمرين من البلدين، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية شريك إستراتيجي مهم لتايلند ولدول مجموعة "أبيك"، ولديها قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة والعالم.