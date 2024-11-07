طقس نهاية الأسبوع.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على هذه المناطق وخفيفة بالباحة

تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق: (الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم)؛ في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.