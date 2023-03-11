شاهد تاريخي.. أمير الرياض في يوم العَلم: رمزية الدولة ووحدتها في عناية القيادة

وأوضح الأمير فيصل بن بندر، أن العَلم يمثل شاهداً على ما تحقق طوال مسيرة توحيد هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها عام 1139هـ الموافق 1727م، وعلى امتداد ثلاثة قرون، واتخذ راية للعز شامخة لا تُنكّس، وأن هذا اليوم هو الذي أقرّ فيه الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ العَلم بشكله الذي نراه اليوم ويشير إلى التوحيد والعدل والقوة والنماء والرخاء.