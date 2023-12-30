بـ7 لغات.. الجناح السعودي في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة يوطد العلاقات مع شعوب العالم

وأوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، أن الكوادر الوطنية القائمة على تنظيم جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 للبستنة، يستقبلون الزوار من مختلف دول العالم بسبع لغات تشمل: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، اليابانية، والفارسية).