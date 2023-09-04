"شؤون الأسرة" و"الإحصاء" يوقّعان مذكرة تعاون.. بهدف تطوير القدرات المؤسسية

ووفقاً للبنود التي تمتد لثلاثة أعوام، تشمل مجالات التعاون بين الطرفين، تبادل المعلومات والبيانات بحسب اختصاص كل طرف، والتعاون في إصدار النشرات الإحصائية التي تهتم بالأسرة، وتبادل الدعم والخبرات الفنية والمعرفية، وإتاحة فرصة المشاركة والحضور لمنسوبي الطرفين للدورات التطويرية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وتبادل المشورة في مجال اختصاصاتهما.