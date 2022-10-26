صندوق الاستثمارات يدخل الأسواق الناشئة بخبرات عالمية

جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات تستثمر في مجالات واعدة، كالتعدين، والعقار، والثروة الزراعية، وقطاع الاتصالات، والتقنية، والغذاء وخلافها؛ وذلك لضمان العوائد الضخمة على المدى البعيد، وزيادة روافد الصندوق، وذلك عبر بناء شراكات استراتيجية عربية وشمال إفريقيا بتحول جديد اقتصادي استثماري عكس الخطط التي يسير بها الصندوق بسياسة مالية قوية قادرة على النمو؛ تنفيذًا لأجندات الرؤية السعودية.
فالصندوق يعمل على سياسة تعظيم رأس المال باقتناص الفرص وتنويع الاستثمارات عبر الدخول لأسواق جديدة، واليوم يخوض الصندوق تجربة اقتحام الأسواق الناشئة بخبرات كبيرة اكتسبها في تجارب سابقة.
وقال الكاتب الاقتصادي محمد آل طفيل لـ"سبق": "تُعقد النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في الوقت الذي تشهد فيه المملكة نموًا غير مسبوق في الجانب الاقتصادي، لا سيما المؤشرات النوعية التي سجلتها مراكز الاستطلاعات العالمية حيال ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتحول كبير في برنامج الاستثمار، ونجاح الدولة في تهيئة البنية التحتية لابتلاع الاستثمارات العالمية والقطاعات الواعدة".
وأضاف: "يعدّ إعلان سمو ولي العهد -حفظه الله- بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية السودان، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شهر أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة ما يصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) في الفرص الاستثمارية عبر مختلف القطاعات".
وتابع: "يشير ذلك إلى التحول الكبير في سياسة الصندوق السيادي السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى نسبة الاستثمارات وتنشيط الأسواق الإقليمية عبر ربطها ببرامج المملكة التنموية بما في ذلك استراتيجيات النقل اللوجستي وسلاسل الإمداد، وبرامج التنوع في الإيرادات، إلى جانب تفعيل التبادل التجاري الإقليمي الذي سيكون أثره كبيرًا على المملكة والدول الإقليمية المستهدفة، حيث سيعزز من إيرادات تلك الدول إلى جانب توفير الكثير من الفرص الوظيفية".
وقال: "وخلال انعقاد هذه المبادرة تم الإعلان عن أرقام اقتصادية نوعية عبر إنشاء شركات نوعية وإعلان استثمار الصندوق السيادي في اقتصادات دولية مختلفة لا سيما استهداف القطاع الخاص من قبل الوزارات والهيئات الحكومية السعودية لرفع مستوى الأداء الاقتصادي في قطاعات المنشآت المتوسطة والصغيرة".
وأضاف: "كانت نتائج انطلاق الرؤية السعودية 2030 قد ظهرت مؤخرًا عبر إعلان الصندوق الاستثمارات في قطاعات مهمة وواعدة في السوق العالمي شملت كل القطاعات بما في ذلك التكنولوجيات والقطاع الزراعي والصناعي وبرامج التنمية البشرية وتفعيل الاقتصاد المعرفي والاستثمار في الإنسان، إلى جانب الاستحواذ على شركات كبرى ونوعية في السوق العالمي".
واختتم بالقول: "ولذا فإن المملكة استطاعت خلال السنوات الماضية جذب الكثير من الاستثمارات المحلية والعالمية، إلى جانب تصدير تلك الاستثمارات مقابل التركيز على الأسواق الواعدة، والتي تتطلع من خلالها المملكة إلى تمكين تعزيز الدور الريادي لها في رفع القيمة السوقية للأسواق الإقليمية، بما في ذلك إعلان الصندوق عن استهداف الفرص الاستثمارية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما يؤكد التطلعات لبناء منظومة عمل اقتصادية عالمية".