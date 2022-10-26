صندوق الاستثمارات يدخل الأسواق الناشئة بخبرات عالمية

وتابع: "يشير ذلك إلى التحول الكبير في سياسة الصندوق السيادي السعودي الذي يسعى إلى رفع مستوى نسبة الاستثمارات وتنشيط الأسواق الإقليمية عبر ربطها ببرامج المملكة التنموية بما في ذلك استراتيجيات النقل اللوجستي وسلاسل الإمداد، وبرامج التنوع في الإيرادات، إلى جانب تفعيل التبادل التجاري الإقليمي الذي سيكون أثره كبيرًا على المملكة والدول الإقليمية المستهدفة، حيث سيعزز من إيرادات تلك الدول إلى جانب توفير الكثير من الفرص الوظيفية".