من الحرث إلى أهازيج الحصاد.. "البُر النجراني".. قصة عناية وموروث وقيمة غذائية

وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية على مزارع البُر في حي الحضن جنوب غرب مدينة نجران، التقت بعددٍ من المزارعين الذين أفادوا بأن زراعة البُر تمر بعدة مراحل بدءًا من حرث الأرض بشكل جيد وتجهيز التربة من خلال تركها فترة كافية للتهوية والتشميس، مع إزالة الأعشاب والعوالق الضارة، وبعدها يتم ري الأرض بشكل جيد للمساعدة في ترطيب التربة بما يسهم في الحصول على حبوب قمح جيدة ومتماسكة، مع بداية موسم زراعة بذور البُر الذي يتم حصاده بعد ما يقارب الـ6 أشهر من زراعته عبر الطرق الحديثة.