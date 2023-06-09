"الغطاء النباتي" يحصد المركز الأول بجائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز البيئي

وتتعدد جهود المركز في منطقة حائل عبر تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات البيئية المتنوعة، منها تنفيذ مشروع تشجير وتسييج (المرحلة الأولى) من متنزه حائل بزراعة آلاف الأشجار المحلية، وتطوير وتشجير "متنزه عثمر البري" وغرس 100 ألف شتلة منها 50 ألف شجرة طلح و50 ألف شجيرة متنوعة، وتنمية وتطوير "متنزه مشار الوطني".