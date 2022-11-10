ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لقطعهم الأشجار وتخزينها وتفحيمها بجدة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المخالفين والكميات المضبوطة للجهات المختصة، مؤكدًا أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.