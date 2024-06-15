"التجارة" تشرف على تصعيد 258 مليون سلعة تموينية للعاصمة المقدسة

أشرفت وزارة التجارة على تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، من اليوم الأول وحتى يوم أمس الثامن من ذي الحجة 1445هـ.
كما نفّذت الوزارة خلال الفترة نفسها "15,162" زيارة رقابية شملت أكثر من 33 ألف منشأة تجارية ومنفذ بيع في منطقتَيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها.
وتشرف الوزارة وفقًا لاختصاصاتها على تأمين سلاسل الإمداد التمويني، كما تواصل فرقُها الميدانية تغطيةَ الحالة التموينية لضيوف الرحمن، والوقوف على منافذ البيع للتحقق من وفرة السلع والمنتجات الضرورية، ومراقبة المنشآت التجارية ومنافذ البيع والمباسط للتحقق من امتثالها لأنظمة حماية المستهلك وضبط المخالفات التجارية.