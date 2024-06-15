"التجارة" تشرف على تصعيد 258 مليون سلعة تموينية للعاصمة المقدسة

أشرفت وزارة التجارة على تصعيد أكثر من 258 مليون سلعة تموينية لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، من اليوم الأول وحتى يوم أمس الثامن من ذي الحجة 1445هـ.