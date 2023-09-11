المملكة والهند.. 75 عامًا من العلاقات التاريخية الوطيدة عنوانها الشراكة الاستراتيجية

وتأتي زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية الهند بعد مشاركته -حفظه الله- في اجتماع دول مجموعة العشرين الذي استضافته الهند؛ حيث قدّمت المملكة دعمًا ملموسًا لأولويات أجندة الرئاسة الهندية، وحققت مستوى التزام عاليًا بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تعهدات في مختلف مجموعات العمل.