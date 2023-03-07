"وزير الشؤون الإسلامية": تعيين "الدوسري" وزيرًا للإعلام يؤكد حرص القيادة على اختيار الأكفاء

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اختيار الوزير سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، اختيارٌ موفق ومسدد؛ فهو من خيرة الإعلاميين، وممن برز في الإعلام، وهذا يؤكد حرص القيادة على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.