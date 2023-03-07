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"وزير الشؤون الإسلامية": تعيين "الدوسري" وزيرًا للإعلام يؤكد حرص القيادة على اختيار الأكفاء
"آل الشيخ": من خيرة الإعلاميين واختياره موفق ومسدد وفي محله
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن اختيار الوزير سلمان الدوسري وزيرًا للإعلام، اختيارٌ موفق ومسدد؛ فهو من خيرة الإعلاميين، وممن برز في الإعلام، وهذا يؤكد حرص القيادة على اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.
جاء ذلك خلال لقائه عددًا من الإعلاميين في حفل تدشين المرحلة الثانية من برامج التوعية والإرشاد للمعتمرين والزوار التي تنفذها الأمانة العامة للتوعية الإسلامية خلال العام الحالي 1444هـ.
ودعا الوزير "آل الشيخ" في ختام حديثه المولى الكريم، أن يوفقه لأداء مهمته في الإعلام السعودي.