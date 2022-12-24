عن نجوم الصف الأول بالعالم.. "الزايدي": هذه مكاسبنا من وجود رونالدو بالدوري السعودي

ويمضي "الزايدي"؛ قائلاً: "متى ما كانت أخبار انتقال هذا النجم للدوري السعودي صحيحة، فإن المكاسب التي سنجنيها بعد إعلان انتقاله للنصر أو لأي نادٍ آخر كبيرة على الأصعدة كافة، وطالما اقترن اسم اللاعب بالدوري السعودي، وتحديداً نادي النصر السعودي، فهذا في حدّ ذاته أمرٌ مهمٌّ، ويخدم الحركة الرياضية في السعودية، ومَن يعتقدون أن (رونالدو) لم يعد قادراً على الركض، ولم يعد له ذات التوهج الفني داخل الملعب قد خانه التقدير، فنجمٌ مثله تبقى خبرته عنصرًا أساسيًّا في تقديم الفائدة لأي نادٍ يتعاقد معه، خصوصاً أنه خارجٌ للتو من غمار نهائيات كأس العالم؛ لذلك يتمنى كثيرٌ أن تنجح هذه الخطوة، ليشاهدوا نجماً بحجم (كرستيانو رونالدو) يركض في الملاعب السعودية؛ لأن هذا التعاقد سيفتح الباب لكثيرٍ من التعاقدات بهذا الحجم في المستقبل".