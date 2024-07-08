"الحياة الفطرية": غرامة إطعام قرود البابون 500 ريال

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن إطعام قرود البابون يعدّ سلوكًا مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
وذكر المركز أن هذه المخالفة تستوجب غرامة مالية تبلغ 500 ريال.
وكان المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية، قد دعا إلى التوقف عن إطعام قرود البابون، وتركها تعتمد على غذائها الطبيعي.
وقال المركز في تغريدة على حسابه في "إكس": إن إطعام قرود البابون يضر بتوازن النظام البيئي ويعرضها للمخاطر.. كن جزءًا من الحل وتوقف عن إطعامها.
وتتواصل جهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضمن برنامج تقييم الأضرار والمعالجات المتكاملة والمستدامة لتزايد أعداد قرود البابون؛ حيث تم الانتهاء من دراسة وتقييم وحصر الأعداد والبؤر، ووضع خط الأساس، وإنهاء أغلب مراحل المعالجة في المناطق المتضررة وهي: (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران).