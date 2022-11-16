"تطوير للمباني" تشارك في المعرض العالمي لمستلزمات التعليم بدبي

تشارك شركة تطوير للمباني TBC في المعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم GESS الذي يُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر نوفمبر الحالي.
وتقدّم الشركة في المعرض فرصًا استثمارية في مجال إنشاء المباني التعليمية؛ بينها مشروع المرحلة الثالثة في جدة، ومشاريع جدة العاجلة، إضافة إلى المشاريع المفسوخة عقودها، وتنفيذ فصول إضافية.
وتستعرض شركة TBC خلال المعرض تجربتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص للترويج لمشروع المجموعة الثالثة من خلال إتاحة الأراضي الحكومية للقطاع الخاص عبر البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتوفير مدارس حكومية بعدة نماذج؛ من أهمها نموذج البناء والصيانة والتحويل لتوفير مدارس حكومية في كل أنحاء المملكة من خلال الفرص المتاحة في المجموعة، وتشمل المرحلة الثانية في الرياض والخرج، والمرحلة الرابعة في المنطقة الشرقية، والمرحلة الخامسة في القصيم وحائل.
وتهدف مشاركة الشركة إلى البحث عن شركاء جدد لدعم البيئة التعليمية بأحدث التجهيزات المدرسية والتقنيات الإلكترونية؛ لضمان جودة المنتجات وسلامة مستخدميها؛ لتساعد المعلمين والطلاب في العملية التعليمية، وتعزيز تقديم المحتوى العلمي بأفضل الأساليب التقنية؛ لتأمين احتياجات المدارس المراد إنشاؤها، ومختلف الفراغات التعليمية من معامل علوم وحاسب ومصادر تعلم وفصول دراسية، إضافة إلى تجهيز أكثر من فصول رياض أطفال والصالات الرياضية.
وتتضمّن مشاركة الشركة في المعرض استعراض الفرص لإدارة المرافق التعليمية؛ بهدف رفع مستوى أساليب الصيانة وإدارة المرافق للمحافظة كفاءة تشغيل عالية، وتسعى شركة TBC خلال المشاركة إلى جذب استثمارات للفرص التي يوفرها مركز خدمات الاستثمار التعليمي لتقديم الخدمات الفنية لوزارة التعليم في مجال إنشاء المباني التعليمية الأهلية والتي يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، واستقطاب مشغلي المدارس الأهلية والعالمية؛ للوصول إلى هدف رؤية المملكة برفع نسبة الالتحاق بالتعليم الأهلي.
ويتيح المعرض في نسخته 15 لشركة تطوير للمباني TBC التواصل المباشر مع الشركات المعنية، والروّاد في قطاع التعليم على مدار ثلاثة أيام من الحوارات المتخصصة وورش العمل العملية التي ستجمع أبرز الخبراء والمهنيين المحليين والعالميين في مكان واحد، ويمثل فرصة للاطلاع على أحدث الخدمات والمنتجات المتطورة في مجال التعليم.
جدير بالذكر أن شركة تطوير للمباني TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم في المملكة، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.