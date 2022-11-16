"تطوير للمباني" تشارك في المعرض العالمي لمستلزمات التعليم بدبي

وتستعرض شركة TBC خلال المعرض تجربتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص للترويج لمشروع المجموعة الثالثة من خلال إتاحة الأراضي الحكومية للقطاع الخاص عبر البرنامج التنفيذي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP لتوفير مدارس حكومية بعدة نماذج؛ من أهمها نموذج البناء والصيانة والتحويل لتوفير مدارس حكومية في كل أنحاء المملكة من خلال الفرص المتاحة في المجموعة، وتشمل المرحلة الثانية في الرياض والخرج، والمرحلة الرابعة في المنطقة الشرقية، والمرحلة الخامسة في القصيم وحائل.