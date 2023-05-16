انطلاق مؤتمر الصحة الرقمية "DHCon" في الرياض

ويسلّط المؤتمر الضوء على عدد من المواضيع ذات الصلة، أبرزها رحلة الصحة الرقمية، والطب الحيوي في عصر الذكاء الاصطناعي، والقيادة في عصر الذكاء الاصطناعي. وتعريف العوامل الأساسية والثابتة للسلوك البشري وعلم الأعصاب، ومحاكاة وتعليم الجراحة بلاحدود، إلى جانب تقنية المعالجة الذهنية في الرعاية الصحية، والكشف المبكر، والتشخيص المعتمد على الذكاء الاصطناعي في طب القلب، إضافة الى تعزيز أنسنة البيانات وتوسيع الذكاء.