"الحقيل": نسعى لتحقيق تطلعات ولي العهد بأن نصل إلى مليون متطوع في 2030

وأضاف "الحقيل": "إننا نفخر في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 370 حسابًا مُفَعِّلًا للعمل التطوعي؛ تشمل جميع مُدن المملكة، ولدينا مُستهدف خلال عام 2022 بانضمام 43 ألف متطوّع ومتطوعة؛ ولله الحمد تم تحقيقه؛ وتم استيعابهم عبر 4 مسارات".