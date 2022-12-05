"الحقيل": نسعى لتحقيق تطلعات ولي العهد بأن نصل إلى مليون متطوع في 2030

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن وزراته تسعى إلى تحقيق حُلم أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -وفقه الله- بأن نصل إلى مليون متطوع في 2030.
جاء ذلك خلال تدشينه، اليوم الإثنين، حفل افتتاح ملتقى التطوع البلدي الأول والمعرض المصاحب له، والذي تُنظمه أمانة العاصمة المُقدسة.
وأضاف "الحقيل": "إننا نفخر في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالوصول إلى أكثر من 260 ألف متطوّع ومتطوعة، وتحقيق أكثر من 370 حسابًا مُفَعِّلًا للعمل التطوعي؛ تشمل جميع مُدن المملكة، ولدينا مُستهدف خلال عام 2022 بانضمام 43 ألف متطوّع ومتطوعة؛ ولله الحمد تم تحقيقه؛ وتم استيعابهم عبر 4 مسارات".
وقال الوزير ماجد الحقيل: "إننا نفخر ببلادنا وما وصلت إليه في كل المجالات من تقدّم وطموحاتٍ أصبحت وقود شبابنا وشاباتنا ليكونوا في الصفوف الأولى في كُل محفلٍ دولي ومنها العمل التطوعي".
ووجّه الوزير ماجد الحقيل رسالة لكُل متطوع ومتطوعة قال فيها: أنتم تعملون في ميدانٍ فيه الروح تجد ما يسرّها، محبّة الناس شيء عظيم والحمد لله أن الكُل يُدرك جيدًا حجم الأعمال التي تُقدمونها، وبلادكم ممثلة بقيادتها الرشيدة تُقدّر وتُثمن جهودكم.
وأضاف "الحقيل": "ونحن كـمُقدّمي خدمات بلدية وإسكانية ترتبط بحياة الناس وتحقيق مُستهدفات رؤية 2030 عبر تحسين جودة الحياة للمُستفيدين؛ نعمل على تذليل كُل الصعاب التي قد تُواجهونها في الميدان، ونسعى دومًا للعمل على طرح المزيد من الفُرص التطوعية؛ لتعزيز الشراكة المُجتمعية فيما بيننا؛ ولُيصبح للمواطن والمُقيم دور أكبر في الأعمال التطوعية".
وجدد الوزير ماجد الحقيل كلمته بالتأكيد للمتطوعين جميعًا: لستم وحدكم؛ نحنُ معكم، ونفخر بكم.