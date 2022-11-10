"آل الشيخ" يصدر قرارًا إداريًا بإنشاء وحدات الجودة بفروع الوزارة بالمناطق

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم قراراً إدارياً يقضي بإنشاء وحدات الجودة بكافة فروع الوزارة في مناطق المملكة.
يأتي ذلك بهدف تجويد الخدمات المقدمة وتحسين العمليات والإجراءات في جميع عمليات وأنشطة الفروع وتطبيق منهجية التحسين المستمر، في إطار مواكبة رؤية المملكة 2030، و تزامناً مع يوم الجودة العالمي.
وحدد القرار مهام عمل الوحدات بالفروع ومنها: العمل على نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي لدى منسوبي الفروع، ووضع خطط تشغيلية لتطبيق الجودة، ومساندة الوحدات التنظيمية لتطوير الأدلة والإجراءات وتحسين العمليات الإدارية، وتطبيق معايير وأنظمة الجودة.
كما تضمنت مهام عمل الوحدات إجراء التدقيق الداخلي في الوحدات التنظيمية بالفروع لضمان الجودة والتحسين المستمر، وتشجيع وتحفيز الوحدات التنظيمية والموظفين على المشاركة في جوائز التميز الوطنية والإقليمية والحصول على الاعتمادات المؤسسية مثل الآيزو، وإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الوحدة والرفع بها إلى المدير العام للفرع.