"آل الشيخ" يصدر قرارًا إداريًا بإنشاء وحدات الجودة بفروع الوزارة بالمناطق

كما تضمنت مهام عمل الوحدات إجراء التدقيق الداخلي في الوحدات التنظيمية بالفروع لضمان الجودة والتحسين المستمر، وتشجيع وتحفيز الوحدات التنظيمية والموظفين على المشاركة في جوائز التميز الوطنية والإقليمية والحصول على الاعتمادات المؤسسية مثل الآيزو، وإعداد التقارير الدورية عن نشاطات وإنجازات الوحدة والرفع بها إلى المدير العام للفرع.