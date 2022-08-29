محليات

اجتماع اللجنة التنسيقية للمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة

لاستعراض آخر المستجدات لمبادئ التخطيط والتوزيع الجغرافي لإدارة النفايات
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات عبدالله السباعي
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات عبدالله السباعي
واس
واس

ترأس الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات الدكتور عبدالله السباعي اجتماع اللجنة التنسيقية الوطنية للمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة الذي عُقد في الرياض.

واستعرض فريق المركز آخر المستجدات لمبادئ التخطيط والتوزيع الجغرافي لإدارة النفايات، بهدف إطلاق رحلة بناء الاستراتيجية الوطنية وتقديم إطار عمل التخطيط ومنهجية التوزيع الجغرافي على مستوى المناطق، وما يُحققه المخطط الاستراتيجي الشامل من حلول متكاملة على سلسلة القيمة لجميع أنواع النفايات.

يُذكر أن اللجنة تهدف إلى المواءمة الكاملة حول العناصر الوطنية للمخطط، والإسهام في تمكين خطط التحول في القطاع وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير الأعمال، كما تستعرض المخرجات الرئيسة للمشروع وتقدم الآراء فيما يخصها.

الرياض
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات
عبدالله السباعي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org