اجتماع اللجنة التنسيقية للمخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات بالمملكة

يُذكر أن اللجنة تهدف إلى المواءمة الكاملة حول العناصر الوطنية للمخطط، والإسهام في تمكين خطط التحول في القطاع وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه سير الأعمال، كما تستعرض المخرجات الرئيسة للمشروع وتقدم الآراء فيما يخصها.