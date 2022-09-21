"تعليم جازان" تختتم استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 92

كما سيتم تنفيذ فعاليات من التراث والأناشيد الوطنية تقوم بها مجموعة من الطلاب والطالبات تحت إشراف مشرفي ومشرفات النشاط الطلابي؛ للتعريف بتراث المملكة وأهم معالمها، وفعالية "أخو نورة"؛ وهي مسابقة في كتابة المقالة لتأكيد دور وأثر المرأة في ترسيخ دعائم الوطن، واهتمام قيادتنا بها، والتي تستهدف الطلبة. وفعالية "بك نفخر يا وطن" المتمثلة في كتابة مقال أو رسم عن المشروعات الوطنية "نيوم، ذا لاين، العلا، القدية، تطوير السودة، المدن الاقتصادية".