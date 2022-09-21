"تعليم جازان" تختتم استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني 92

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، الأربعاء، جاهزيتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "هي لنا دار".
الاستعدادات عبارة عن: روزنامة من الفعاليات ستنفذ على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها بمختلف المراحل التعليمية للبنين والبنات، على مدى أسبوع دراسي كامل.
وكشف المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي، تشكيل لجان تنفيذية على مستوى مكاتب التعليم والمدارس؛ لتولي مهام الإشراف والمتابعة لفعاليات وأنشطة الاحتفاء باليوم الوطني الـ92، وذلك وفق الإطار العام للاحتفاء بالفعالية الصادر عن وزارة التعليم.
وأكد تنوع البرامج المقدمة التي تستهدف منسوبي الإدارة من مشرفين ومشرفات ومعلمين ومعلمات وإداريين وإداريات وطلاب وطالبات، بالإضافة إلى أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين.
كما أكد "عقدي" أهمية تفعيل الاحتفاء بالمناسبة، ودور ذلك في ترسيخ وتنمية المواطنة الصادقة في نفوس جميع منسوبي ومنسوبات تعليم جازان، وإبراز الدور العظيم الذي قام به المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه في جمع الشمل وتوحيد هذا الكيان الشامخ، وتأكيد للاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.
وقال "عقدي": إن روزنامة الفعاليات الاحتفالية بهذه المناسبة تشمل: حفل الإدارة العامة الرسمي الذي يضمّ فقرات فنية وغنائية ومسرحية، وكلمات وجدانية وقصائد شعرية، بالإضافة إلى مسيرة وطنية وأصبوحة شعرية، وفيديوهات لتوثيق وتسجيل مشاركات الطلاب والطالبات المختلفة في التغنّي بالوطن والفخر بأمجاده وقادته، وزيارات طلابية لجنودنا البواسل من المرابطين على الحد الجنوبي؛ تقديرًا لتضحياتهم، ولتهنئتهم بهذه المناسبة الغالية.
وكذا تسليط الضوء على الملاحم البطولية للمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومنافسات رياضية وطنية، وركن تفاعلي يحتوي على هوية اليوم الوطني، ويتضمن توزيع الأوشحة والأعلام، إضافة لاستضافة عدد من الطلاب والطالبات والموظفين والمراجعين فيه للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.
وتضمّ الفعاليات الاحتفالية باليوم الوطني الـ92 على مستوى مكاتب التعليم والمدارس التابعة، عددًا من الفعاليات للتعريف بتقاليد العلم السعودي وطرق المحافظة عليه والعناية به، عن طريق إقامة برنامج وطني تقوم به الإدارة بمختلف شرائحها التعليمية، وتجديد كل الأعلام على جميع منشآت الإدارة والمدارس التابعة لها.
إضافة إلى منافسات رياضية لكرة القدم، يشارك فيها الطلاب والطالبات، بتنظيم من مكاتب التعليم على كأس يصاحب هذه الفعاليات الرياضية التي تستهدف طلاب وطالبات التعليم العام وطلاب التربية الخاصة.
كما سيتم تنفيذ فعاليات من التراث والأناشيد الوطنية تقوم بها مجموعة من الطلاب والطالبات تحت إشراف مشرفي ومشرفات النشاط الطلابي؛ للتعريف بتراث المملكة وأهم معالمها، وفعالية "أخو نورة"؛ وهي مسابقة في كتابة المقالة لتأكيد دور وأثر المرأة في ترسيخ دعائم الوطن، واهتمام قيادتنا بها، والتي تستهدف الطلبة. وفعالية "بك نفخر يا وطن" المتمثلة في كتابة مقال أو رسم عن المشروعات الوطنية "نيوم، ذا لاين، العلا، القدية، تطوير السودة، المدن الاقتصادية".
وأيضًا تنفيذ المدارس لجدارية تعبيرية في حب الوطن عبارة عن لوحة جدارية، بمشاركة الطلاب والطالبات، تحت إشراف فريق متخصص في الرسم والخط العربي تمثل الامتزاج بين الماضي والحاضر والمستقبل؛ لإبراز ماضينا العريق وحاضرنا الزاهي ومستقبلنا المشرق، وفعالية "رؤية وطن" لتعريف الطلبة ببرامج رؤية المملكة 2030، وكتابة نبذة عن برامجها ومبادراتها المختلفة.