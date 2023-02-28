قسطرة شريانية دقيقة تُنقذ قدم مريض من البتر في تخصصي بريدة

وبيّن أن العملية التي استغرقت ثلاث ساعات تمت بتخدير موضعي وفتح الشريان بأدوات طبية خاصة، وتركيب دعامة دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد، بالإضافة إلى تنظيف جروح السكر والعناية بها، وقد غادر المريض المستشفى خلال فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته الصحية، والسماح له بممارسة حياته بشكل طبيعي، مع المتابعة بشكل دوري من فريق قدم السكري المختص في مركز الشيخ فهد العويضة.