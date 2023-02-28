قسطرة شريانية دقيقة تُنقذ قدم مريض من البتر في تخصصي بريدة

تَمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، من فتح الشريان الحرقفي لمريض سكري في الخمسينيات من عمره، مصاب بجروح غرغرينا جافة في القدم، وإنهاء معاناته من الآلام المستمرة التي كانت تصاحبه منذ سنوات.
وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن التدخل الطبي تم باستخدام تقنية قسطرة الأوعية الدموية والأشعة التداخلية؛ وذلك بعمل فتحة صغيرة دون شق جراحي أو الحاجة إلى تنويم.
وأشار إلى أنه بعد مناقشة الحالة من قِبَل الفريق الطبي المكون من جراحة القدم والكاحل، والأشعة التداخلية، وجراحة الأوعية الدموية، تَقرر القيام بإجراء قسطرة دقيقة من أجل المحافظة على القدم وتحسين جودة التروية وحياة المريض.
وبيّن أن العملية التي استغرقت ثلاث ساعات تمت بتخدير موضعي وفتح الشريان بأدوات طبية خاصة، وتركيب دعامة دون حدوث أي مضاعفات ولله الحمد، بالإضافة إلى تنظيف جروح السكر والعناية بها، وقد غادر المريض المستشفى خلال فترة قصيرة بعد الاطمئنان على حالته الصحية، والسماح له بممارسة حياته بشكل طبيعي، مع المتابعة بشكل دوري من فريق قدم السكري المختص في مركز الشيخ فهد العويضة.
يُذكر أن عدد المراجعين المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال العام الماضي 2022م، بلغ أكثر من 443 ألف مراجع.