محليات
أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وزخات من البرد على جازان.. و"المدني" يحذّر
دعا لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات
يشهد حاليًّا عددٌ من المحافظات بمنطقة جازان أجواءَ متقلّبة؛ حيث اجتاحتها موجة أمطار مصحوبة برياح شديدة وزخات من البرد.
وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.
وبيّنت أنه تم إبلاغ دوريات السلامة لمتابعة وضع الأودية وتوعية السكان من مخاطرها ورفع التقارير اللازمة.