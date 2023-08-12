أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وزخات من البرد على جازان.. و"المدني" يحذّر

وحذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان من مخاطر الأمطار والسيول، داعية الجميع إلى اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات واتباع الإرشادات في مثل هذه الحالات؛ حرصًا على سلامتهم.