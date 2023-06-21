"المواصفات" تؤهل 31 جهة تحقق خاصة للمشاركة في أنشطة "تقييس"

يُذكر أن مبادرة "تقييس" بدأت في العام 2015م بمقترح من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة خلال ورش عمل برنامج التحول الوطني 2020، وأقرّت المبادرة وخططها التفصيلية بالأمر السامي رقم (54878) في العام 2016، وفي عام 2018 تم إطلاق المعايرة القانونية في مدينة الرياض كمرحلة أولى تحت مسمى البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة "تقييس"، ومن ثم تمت توسعة الخدمات الميدانية لتشمل جميع مناطق المملكة وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تقديم خدمات التحقق تحت إشراف "تقييس"، وفي العام 2020 توسعت مجالات وخدمات برنامج " تقييس" لتشمل أدوات القياس والموازين في عدد من المجالات.